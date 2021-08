Florenzi, cessione vicina – L’indizio che dà conferma

Secondo diverse fonti, Alessandro Florenzi è vicino all’approdo al Milan. A confermare l’imminente cessione c’è un particolare indizio

Un vero fulmine a ciel sereno la notizia dell’apertura della trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi! I rossoneri sembravano proiettati al ritorno di Diogo Dalot dal Manchester United per rinforzare la fascia destra di difesa. Le difficoltà con i Red Devils, che non hanno aperto al prestito con diritto di riscatto, hanno indotto Maldini e Massara a puntare tutto sull’azzurro neo campione d’Europa.

Secondo diverse fonti, la trattativa tra le parti procede spedita, con Alessandro Florenzi che ha rifiutato le avance spagnole di Atletico Madrid e Siviglia per vestire la maglia rossonera. Il duttile terzino vuole solo il Milan. Manca soltanto l’accordo sulla formula tra il club rossonero e la Roma. Se i capitolini puntano alla cessione a titolo definitivo o al prestito con obbligo, al Milan sarebbe più gradita la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ma le sensazioni sono molto positive, dato che le parti potrebbero presto trovare un compromesso con i rossoneri pronti a concedere il prestito con obbligo di riscatto condizionato ad alcuni obiettivi stagionali; in pratica la stessa formula secondo cui Jens Petter Hauge è da poco approdato all’Eintracht Francoforte.

Molti tifosi si stanno chiedendo quando potrà arrivare Florenzi a Milanello; c’è fretta di integrare il ragazzo al gruppo di Pioli e far sì che si ambienti al più presto. Diverse fonti affermano che la trattativa potrebbe chiudersi entro la settimana. Ma è tutto da accertare. Nel frattempo c’è un chiaro indizio che dimostra come Alessandro Florenzi sia vicino alla cessione. Il terzino ex PSG sta continuando ad allenarsi a parte a Trigoria, come da volontà della Roma per i giocatori ritenuti fuori dal progetto. La notizia ci viene riportata dal collega Alessandro Jacobone su Twitter.