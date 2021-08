Milan, giovane nel mirino: sfida a Inter e Juventus

Giovani nel mirino. Il Milan sfida Inter e Juventus per Samuele Vignato. Il classe 2004 si è messo in mostra, la passata stagione, con la maglia del Chievo Verona Primavera

Come dimostrano le ultime sessioni di calciomercato, il Milan è tra i club che più guardano ai giovani. Gli osservatori rossoneri stanno setacciando tutto il mercato internazionale, con un occhio di riguardo – come testimoniano gli ultimi rumors – ai campionati francesi.

Non mancano però gli italiani sul taccuino del Diavolo. Uno dei nomi in cima lista è certamente quello di Samuele Vignato. Il classe 2004, fratello di Emanuel del Bologna, si è messo in luce, nella passata stagione, con la maglia del Chievo Verona, nel campionato Primavera.

Concorrenza da top

Il 17enne ha giocato principalmente da trequartista, mostrando a tutti la sua classe. Il giocatore, come riporta il Corriere di Verona, è finito nel mirino del Milan ma la concorrenza è di quelle importanti.

Non è un segreto l’interessamento da parte di Inter e Juventus, così come del Monza e di club stranieri. Vignato, infatti, ha attirato su di se le attenzioni anche di Barcelllona e Bayern Monaco.