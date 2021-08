Serie A su Dazn con Pulse: come funziona il nuovo servizio interattivo

Dazn lancia Pulse una nuova funzione interattiva per i match di Serie A trasmessi in streaming. Ecco cosa cambia per gli utenti

L’inizio del campionato di Serie A si avvicina e con esso il cambiamento epocale per la visione delle partite che, per la prima volta nella storia del calcio italiano, saranno trasmesse tutte in streaming su Dazn con 10 partite per turno di cui tre in co esclusiva con Sky.

Dazn trasmetterà i match tramite l’app disponibile per smartphone, smart tv e pc e integrata su altri supporti come il decoder TimVision o Amazon Fire Stick. Oltre alla sottoscrizione dell’abbonamento direttamente sull’app/sito o con TimVision, per vedere le partite di Serie A e gli altri contenuti è necessario il possesso di un’adeguata connessione internet in grado di supportare la visione streaming dei match che Dazn arricchirà con una funziona interattiva denominata Pulse.

Pulse, la nuova funzione di Dazn: cosa c’è da sapere

Essenzialmente Pulse è una funzione interattiva che permette a chi si sta assistendo a un match in diretta di restare aggiornato su quanto sta accadendo in altre partite concomitanti. In pratica, tramite Pulse gli utenti possono scegliere gli eventi sui quali vogliono essere aggiornati, con l’ulteriore possibilità di selezionare la tipologia di azione desiderata, ad esempio gol, rigori, inizio o fine partita.

Ogni qualvolta una delle fattispecie selezionate si verificherà, sullo schermo del match in diretta comparirà un avviso in alto a destra. Cliccandoci sopra, si avrà la possibilità di vedere l’azione desiderata con uno switch dalla diretta all’evento secondario, sul quale si può restare anche in visione. Resta ovviamente una facoltà dell’utente quella di ignorare l’avviso che scomparirà dalla schermo dopo circa 15 secondi. Al momento la funzione Pulse è disponibile solo per la visione di Dazn da Pc. L’emittente OTT potrebbe implementare il servizio anche per altri device.

Il Milan esordirà su Dazn con la Sampdoria lunedì 23 agosto alle 20.45. Il match sarà trasmesso anche su Sky. Alla seconda giornata, domenica 29 agosto, i rossoneri affronteranno il Cagliari, partita visibile esclusivamente su Dazn