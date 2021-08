Calciomercato Milan – Ufficiale, sfuma il colpo giovane: va al Monza

Il giovane trequartista è stato seguito concretamente dal Milan. La folta concorrenza, fatta anche di Inter e Bayern Monaco, è stata battuta da un club di Serie B

È stato deciso il futuro di Samuele Vignato, il classe 2004 di assoluto talento che ha fatto girare la testa a tante big d’Europa. Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Chievo Verona Primavera, è stato seguito in particolare da Milan, Inter, Juventus e Bayern Monaco. Nulla da fare per questi top club, il giovane Samuele sarà un nuovo giocatore del Monza di Berlusconi e Galliani.

La notizia è degli ultimi minuti ed è stata lanciata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Nel suo sito, il giornalista ha spiegato che Vignato è passato nel club brianzolo a parametro zero, dato che era rimasto svincolato nei giorni scorsi.

La scelta di approdare al Monza può essere assolutamente plausibile, dato che in Serie B Samuele potrà avere l’occasione di essere integrato presto in prima squadra; cosa che magari non sarebbe accaduta tra le fila di Milan, Inter, Juve o Bayern. Il Monza rappresenterà un importante step di crescita per il classe 2004.

Sfuma, quindi, definitivamente il colpo per i rossoneri, che avrebbero voluto regalarsi un trequartista di assoluto talento e prospettiva. Samuele Vignato è considerato una promessa del calcio italiano. Con la maglia del Monza tenterà di conquistarsi un posto in primo piano.