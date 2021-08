Milan, Pellegatti: “Trovato il centrocampista. Costo 10 milioni”

Il noto giornalista conferma il possibile arrivo di Yacine Adli del Bordeaux. Costo dell’operazione dieci milioni di euro

Non solo Alessandro Florenzi. Per il mercato in entrata del Milan, il nome caldo è quello di Yacine Adli. Il centrocampista del Bordeaux piace parecchio alla dirigenza rossonera, che lo segue, ormai, da diverso tempo. Il calciatore, che lo scorso 29 luglio, ha compiuto 21 anni, è stato individuato per rafforzare il centrocampo rossonero. Adli ha ricoperto più ruoli nella passata stagione, giocando sia da mediano, che da trequartista.

Il Milan lo vede soprattutto come possibile sostituto di Ismael Bennacer e sarebbe il calciatore che libererebbe Pobega, verso un altro prestito.

Il punto di Pellegatti

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato così dell’obiettivo rossonero, Adli: “Il Milan ha probabilmente trovato il quarto centrocampista – afferma il giornalista – Il costo è di 10 milioni di euro, non so se i rossoneri riusciranno a strappare condizioni più favorevoli. Il Milan non lo prende per fare il trequartista. Quello sarà un giocatore di caratura internazionale.

Ci hanno detto che per il Milan Adli sarà un centrocampista. Nelle ultime 5-6 partite della passata stagione, il calciatore ha giocato nel 5-3-2 come centrocampista, nel 4-4-2 ha fatto l’interno destro. Il Milan cercherà di prenderlo, magari entro la settimana perché è un giocatore di qualità, che sa distribuire il pallone.