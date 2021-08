Castillejo al Getafe: il club spagnolo ha avanzato una sola offerta | I dettagli

Samuel Castillejo è in uscita dal Milan e il Getafe è il club più discusso per acquisire il giocatore. Le ultime novità sulla possibile trattativa

Continua la baraonda attorno all’imminente futuro di Samuel Castillejo. L’ala spagnola è in uscita dal Milan, dato che è considerato un esubero. I rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra d’attacco con caratteristiche mancanti in Castillejo. Prima di pensare al possibile colpo in entrata, però, Maldini e Massara devono riuscire a piazzare Samu.

L’idea della dirigenza rossonera è quella di cedere il giocatore a titolo definitivo, in modo da guadagnare un gruzzolo da reinvestire sul mercato. Un’impresa non semplice da portare a termine. Nelle ultime ore, prima dalla Spagna e poi dall’Italia, è arrivata notizia di un interessamento concreto del Getafe per Castillejo.

Sembrava che l’affare dovesse presto andare in porto, ma solo ieri è arrivata una grossa smentita da un giornalista spagnolo di MARCA. Oggi, però, la voce di mercato è tornata a farsi insistente e dal giornalista Nicolò Schira ci arrivano delle importanti novità sulla trattativa tra Milan e Getafe per Castillejo.

Castillejo al Getafe: il club spagnolo punta al prestito secco

L’esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto il punto sul possibile affare che vedrebbe Castillejo al Getafe. È risaputo che il calciatore, nonostante la volontà di rimanere in rossonero, gradirebbe il ritorno in Spagna se costretto al trasferimento. La fonte sopracitata ha raccontato di come l’agente di Samu, Manuel Garcia Quilon, è da settimane a lavoro per trovare una sistemazione conveniente al suo assistito.

Schira sottolinea la volontà del Milan di monetizzare dalla cessione della sua ala destra d’attacco, ma il Getafe, sino ad oggi, ha fatto esclusivamente richiesta di ottenere il giocatore in prestito secco, e quindi a titolo gratuito. Difficile che il club rossonero accetti un tale proposta, ma le parti continuano a dialogare affinchè si possa trovare il giusto compromesso.

Il Milan sta già sondando diversi profili per rinforzare la fascia destra d’attacco. Il nome più gradito è quello di Hakim Ziyech, che proprio ieri, nella vittoria della Supercoppa Europea con il Chelsea, ha messo a segno un importante gol; peccato che si sia infortunato al braccio poco dopo.