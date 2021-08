Il giornalista allo scoperto: “Ha già salutato i compagni, ha scelto il Milan”

Angelo Mangiante ha fatto il punto sulla situazione del terzino. Il giornalista ne è sicuro: “arriverà presto al Milan!”

Pare che il Milan accoglierà a breve il suo nuovo terzino destro. Si tratta di Alessandro Florenzi, il duttile giocatore della Roma, ormai esubero della formazione di José Mourinho. La trattativa per il giocatore ex PSG è nata in brevissimo tempo e adesso si appresta a concludersi nel migliore dei modi.

Come già ribadito più volte, manca soltanto l’accordo sulla formula del trasferimento tra i club interessati. Il Milan puntava al prestito con diritto, la Roma all’obbligo: adesso si prospetta una scenario ben preciso. Per la conclusione dell’affare è necessario che Tiago Pinto, DT dei giallorossi, torni da Londra – dove è impegnato per l’ingaggio di Tammy Abraham – e vada a colloquio con l’agente di Florenzi, Alessandro Lucci.

È altamente probabile che, alla fine, il terzino destro arrivi al Milan attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo attraverso il raggiungimento di alcuni obiettivi, personali e di squadra (presenza e qualificazione in Champions League). Da Roma, intanto, arrivano delle notizie molto rilevanti. Florenzi avrebbe già salutato i compagni, sicuro del trasferimento al Milan.

Mangiante: “È solo una questione di tempo”

Angelo Mangiante, corrispondente per Sky Sport in ambito Roma, ha parlato direttamente da Trigoria rendendo noti dei dettagli interessanti su Alessandro Florenzi.

Le sue parole:

“Ormai tutti qui sanno che ha scelto il Milan: Florenzi ha già salutato i suoi compagni. Si aspetta il ritorno di Tiago Pinto dal viaggio di mercato per Abraham per chiudere l’operazione. Florenzi vuole il Milan e il Milan vuole Florenzi; a Roma è stato relegato tra gli esuberi in una situazione scomoda. È solo una questione di tempo e poi anche Florenzi, così come Dzeko, raggiungerà Milano, sponda rossonera”.

Sembra quindi una cosa certa il trasferimento di Ale Florenzi al Milan. I rossoneri potranno così contare su innesto assolutamente di qualità. Il classe 1991 può dare un grande apporto alla squadra di Stefano Pioli, in termini d’esperienza e di gioco. Per il tecnico parmense sarà essenziale poter contare su un giocatore capace di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Florenzi è si un terzino destro, ma sa occupare molto bene anche la fascia avanzata e il ruolo di mezz’ala. Un tuttofare prezioso.