Amichevole Milan-Panathīnaïkos, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Panathīnaïkos, ultima amichevole pre-campionato e in programma alle 20.30

È quasi tutto pronto allo Stadio Nereo Rocco di Trieste per l’amichevole europea tra Milan e Panathīnaïkos. La gara rappresenta l’ultimo test estivo per i rossoneri, prima dell’inizio della Serie A – in programma il 23 agosto contro la Sampdoria. Dopo le gare contro Nizza, Valencia e Real Madrid, il Milan conclude il percorso di preparazione con un’altrettanto suggestiva gara.

Stefano Pioli potrà testare ancora una volta le formazioni tipo da schierare poi durante la stagione. In attesa del fischio d’inizio, scopriamo insieme le scelte ufficiali fatte dai due tecnici in questione. In campo dal primo minuto Olivier Giroud in coppia con Ante Rebic.

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Leao; Rebic, Giroud. All: Stefano Pioli.

PANATHINAIKOS: Dioudis; Sanchez, Sarlija, Velez, Chatzitheodoridis; Perez, Mauricio, Ayoub; Villafanez, Cantalapiedra; Macheda.