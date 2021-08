Milan-Panathinaikos, streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole

Il Milan affronta il Panathinaikos nell’ultima amichevole pre campionato. Si gioca a Trieste alle 20.30. Tutte le indicazioni per vedere la partita

Si conclude a Trieste, allo stadio intitolato a Nereo Rocco, il pre campionato del Milan atteso dal Panathinaikos nell’ultimo match amichevole da disputare dopo 40 giorni di preparazione. Un’estate, finora, da imbattuto per il Milan che ha sconfitto Pro Sesto e Modena a Milanello e pareggiato con Nizza, Valencia e Real Madrid.

A Trieste, Pioli farà le prove generali in vista della prima giornata di campionato, prevista lunedì 23 agosto a Genova contro la Sampdoria. Senza Ibrahimovic e Kessié infortunati, l’allenatore rossonero dovrebbe affidarsi a Tonali e al recuperato Bennacer in mediana con Diaz confermato a centro del tridente con Leao e Saelemaekers a supporto di Giroud, sicuro titolare con Ibra atteso al rientro dopo la pausa di inizio settembre per gli impegni delle nazionali. In difesa, possibile esordio da titolare in stagione per Kajer con Tomori, Calabria e Hernandez. In porta Maignan.

Quella di Trieste sarà la terza amichevole precampionato tra Milan e Panathinaikos, Nel 1998, vittoria dei greci per 1-2 a Monza. Nel 2010, a Detroit, i rossoneri di Allegri si imposero ai calci di rigore dopo lo 0-0 al 120°.

Leggi anche

Milan-Panathinaikos, streaming e diretta tv dell’amichevole

Come le precedenti amichevoli con Nizza, Valencia e Real Madrid, anche Milan-Panathinaikos è un’esclusiva di Sky Sport che trasmetterà l’evento su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 a partire dalle 20.25. Al termine della partita, gli highlights su Sky Sport 24 con le interviste post partita a Pioli e agli altri protagonisti del match. Highlights e sintesi anche sul canale Youtube ufficiale del Milan.

Come di consueto, gli abbonati a Sky possono vedere in streaming Milan-Panathinaikos su Sky Go, l’applicazione disponibile per pc e dispositivi mobili che trasmette in diretta il palinsesto di gran parte dei canali dell’emittente. Per assistere al match basta selezionare dall’apposito menù uno dei canali indicati oppure accedere dalla “finestra” dedicata alla partita che comparirà in home page a ridosso dell’inizio.

Vi ricordiamo che anche la prima partita di campionato tra Sampdoria e Milan sarà visibile in diretta anche da Sky oltreché su Dazn.