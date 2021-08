Milan-Panathinaikos: biglietti acquistabili anche in biglietteria

Stasera alle 20:30 i rossoneri sfidano i greci al Nereo Rocco. I biglietti saranno disponibili anche in biglietteria.

Stasera il Milan attende il Panathinaikos al Nereo Rocco per l’ultimo test estivo prima dell’inizio della stagione ufficiale. La gara è in programma alle 20:30. Il mister Pioli potrà sciogliere alti dubbi in vista dell’esordio della settimana prossima in Serie A contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa.

Dopo le gare contro Nizza, Real Madrid e Valencia, i rossoneri tornano a giocare in Italia. I biglietti per assistere al match, ancora disponibili a partire da 16 euro, saranno disponibili anche in biglietteria e non solo online.