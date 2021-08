Florian Grillitsch nel mirino del Milan: carriera e caratteristiche del centrocampista

Il ventiseienne austriaco dell’Hoffenheim è uno dei principali obiettivi per il centrocampo dei rossoneri. Scopriamo chi è.

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, soprattutto dopo l’infortunio dell’ivoriano Franck Kessie. Nelle ultime ore è stato accostato ai rossoneri il centrocampista dell’Hoffenheim Florian Grillitsch. Andiamo a conoscere quindi le caratteristiche di uno degli obiettivi di quest’ultima fase di mercato del Diavolo-

Nonostante sia cresciuto calcisticamente in Germania, Grillitsch è austriaco e rappresenta un perno fondamentale della sua Nazionale, come ha ampiamente dimostrato a Euro 2020, mettendosi in mostra anche negli ottavi di finale contro gli Azzurri. Nell’estate del 2013 il Werder Brema lo ha prelevato dal St. Polten a titolo gratuito per portarlo nelle proprie giovanili. L’esordio in Bundesliga è arrivato nel 2015, sempre con il Werder, e due anni più tardi si è concretizzato il passaggio all’Hoffenheim.

Grillitsch, centrocampista completo

Si tratta di un centrocampista dotato di un’ottima visione di gioco e allo stesso tempo molto dinamico. Può ricoprire più ruoli, dal regista alla mezzala, senza considerare la sua imponente struttura fisica: 1,87 centimetri. Per Pioli potrebbe essere un elemento utilissimo nell’ottica di un cambio modulo, dall’inizio o a partita in corso. Nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato anche al Napoli, con i partenopei alla ricerca di un calciatore in mezzo al campo dopo l’infortunio di Demme.

Nell’ultima stagione Grillitsch ha disputato 34 partite tra campionato, Europa League e DFB-Pokal (la coppa di Germania) collezionando 4 gol e 2 assist. Per lui l’Hoffenheim chiede circa 15 milioni, nonostante il venticinquenne sia in scadenza nel 2022. Per i rossoneri rappresenta al momento un’alternativa a Yacine Adli, anche se rispetto al francese stiamo parlando di un giocatore dalle caratteristiche più difensive.