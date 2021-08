Franck Kessie, chi è la sua First Lady: dalle nozze al rinnovo

Franck Kessie è tornato in famiglia, e dopo essersi sposato con la connazionale Joelle prepara il rinnovo con il Milan: chi è la First Lady del Presidente

“Back to family”. E’ intervenuto così Franck Kessie nel suo ultimo post social. L’ivoriano, che gode di grande notorietà anche sui social, a differenza di qualche collega non ha fatto segreto dei suoi sentimenti per il Milan, e della sua voglia di rimanere in rossonero a lungo. E’ raro sentire parlare un calciatore in maniera così diretta, soprattutto quando le sue dichiarazioni arrivano dal ritiro della nazionale. Eppure, in un momento di sconforto dell’ambiente rossonero per le grande Donnarumma e Calhangolu, “il presidente” è intervenuto facendo intendere chiaramente quale sia la sua volontà.

A proposito di voglia di famiglia, lo scorso giugno Frank è convolato a nozze con la compagna di una vita, la bella Joelle, anche lei ivoriana e nativa della stessa città del numero 79. Andiamo a scoprire chi è la First Lady del “presidente”.

Joelle, chi è la moglie di Franck Kessie

Insieme da diversi anni, Joelle e Franck si sono uniti in matrimonio solo nello scorso giugno. La loro lunga storia però negli anni ha già dato alla luce due bambini entrambi nati a Milano, il primo genito Prince Kylian, nel 2018 e la piccola Inayah, nel dicembre del 2020. Il bellissimo matrimonio tradizionale è stato un trionfo degli usi e dei costumi ivoriani, e tra gli ospiti sono arrivati anche i compagni di nazionale Gervinho e Bailly.

Praticamente l’unica uscita ufficiale, condita da foto, della coppia, sempre molto attenta a tenere riservata la vita privata e sentimentale. Di Joelle non si sa molto, e raramente si fa immortalare in pubblico e accanto al neo marito. La sua città natale è Yopougon, la più grande delle tredici municipalità di Abidjan, con quasi due milioni di abitanti. Una città non facile dove crescere e venire su, dove i due si sono conosciuti e mai più separati. Lo scorso giugno hanno deciso di sposarsi, dopo diversi anni di fidanzamento. Sul web, oltre alle foto del matrimonio, è quasi impossibile andare alla ricerca di uno scatto di Joelle, che evita i social e i riflettori, ma che ha regalato al numero 79 una famiglia. La stessa famiglia che il Milan rappresenta per Franck, con il quale i tifosi rossoneri si augurano che il matrimonio possa essere altrettanto duraturo e fastoso.