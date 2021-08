Florenzi al Milan, Di Marzio: “Contatti positivi con l’agente”

L’esperto di mercato ha confermato le voci attraverso il suo profilo Twitter. L’esterno romano è sempre più vicino ai rossoneri.

Alessandro Florenzi è sempre più vicino al Milan. Nella giornata di oggi c’è stato un contatto fra la dirigenza rossonera e quella giallorossa per discutere del futuro dell’esterno dei capitolini, reduce dal prestito in Francia al Psg. Il romano è il prescelto da Maldini per l’out di destra e per la staffetta con il titolare (al momento) Davide Calabria.

Gianluca Di Marzio ha confermato sul proprio profilo Twitter i passi avanti fatti nella giornata di oggi riguardo la trattativa. L’esperto di mercato ha parlato di “contatti positivi con l’agente (Alessandro Lucci)”. Sul sito gianlucadimarzio.com viene spiegato che il dialogo tra le parti continua, con l’affare che potrebbe sbloccarsi già nella giornata di domani.

Accordo a metà strada?

Maldini vuole regalare il classe 1991 a Stefano Pioli e sta lavorando per trovare la formula giusta per convincere la Roma. Lucci è in contatto con entrambi i club, allo scopo di individuare un giusto compromesso tra le varie esigenze economiche. Il Diavolo vorrebbe stringere i tempi dal momento che ha già l’ok del calciatore, e punta al prestito con diritto di riscatto.

L’opzione non è al momento gradita al club di Friedkin, che spinge invece per inserire l’obbligo. La sensazione è che l’ottimismo derivi dal fatto che le due società siano disponibili a trovare un accordo sulla base di un obbligo che scatti al verificarsi di determinate condizioni.