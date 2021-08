Sky – Milan, c’è ottimismo per la chiusura della trattativa

Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato di ottimismo dopo i contatti indiretti avvenuti in mattinata.

A una settimana esatta dall’esordio in campionato il Milan può contare su diverse certezze. Le amichevoli della pre-season mostrano una squadra già pronta per ripartire e far bene anche nelle gare ufficiali. Dal mercato si aspettano ancora gli ultimi innesti, tra cui quello dell’esterno destro, che il Milan sembra ormai aver quasi in mano. Nell’edizione pomeridiana di SkySport24 si è fatto il solito punto in casa dei rossoneri. Tante le tematiche toccate, dal reintegro del club nell’ECA, con tanto di comunicato ufficiale dell’associazione, al mercato, passando per le considerazioni sul cambio di modulo.

Ottimismo per Florenzi dopo il contatto odierno

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, in mattinata ci sono stati contatti indiretti per portare avanti la trattativa legata al trasferimento in rossonero di Alessandro Florenzi. Non sono usciti i dettagli del confronto ma il giornalista afferma che c’è ottimismo per la chiusura dell’operazione.

Il Milan intanto è al riposo dopo l’amichevole di sabato sera contro i greci del Panathinaikos, amichevole dalla quale sono emerse sensazioni positive per il nuovo modulo, il 4-4-2 proposto da Pioli. Ancora poca fluidità nella manovra ma un Giroud già in piena forma e a suo agio in questo tipo di sistema tattico. I rossoneri possono contare anche su questa soluzione, in attesa dell’arrivo degli ultimi rinforzi, tra i quali forse ci sarà anche un trequartista.