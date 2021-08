Ufficiale, il Milan e altri otto club reintegrati nell’ECA: il comunicato

Il Milan, insieme agli altri otto club usciti dalla Superlega, verrano a breve reintegrati nell’ECA. Le ultime dal NY Times

Secondo quanto riferisce Tariq Panja, giornalista del New York Times, il Milan, l’Inter e gli altri sette club fuoriusciti in fretta dal progetto Superlega verranno presto reintegrati nell’ECA, l’Associazione dei club europei. Questa, da poco tempo, è gestita dal Presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi. Tale carica l’ha ereditata da Andrea Agnelli, patron della Juventus, subito dopo la fondazione della Superlega.

Tariq Panja ha sottolineato che i nove club fuoriusciti dalla mai compiuta competizione hanno firmato impegni giuridicamente vincolanti per essere reintegrati nell’Associazione dei club europei. Tra questi, oltre a Milan e Inter, anche Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham.

L’annuncio del reintegro dei nove club nell’ECA è atteso in giornata. Di seguito la notizia lanciata da Tariq Panja su Twitter:

9 Super League clubs (not the three holdouts) – 6 from England, 2 Milan teams and Atletico — have signed legally binding commitments in order to be re-instated to the Nasser al-Khelaifi-run European Club Association. Should be an announcement later today.

— tariq panja (@tariqpanja) August 16, 2021