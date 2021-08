Milan-Cagliari, parte domani la vendita dei biglietti: le modalità

AC Milan rende note le modalità di vendita dei tagliandi per la prima dei rossoneri a San Siro contro il Cagliari sabato 19 agosto.

San Siro riapre ai tifosi. Con l’inizio della nuova stagione lo stadio tornerà a riempirsi, seppur almeno inizialmente soltanto al 50% della capienza. Al via domani la vendita dei biglietti per Milan Cagliari: la prima in casa dei rossoneri è in programma sabato 29 agosto alle 20:30. I biglietti saranno messi in vendita online su www.acmilan.com, singletickets.acmilan.com e a Casa Milan (Via Aldo Rossi 8, Milano) in tre fasi distinte.

FASE 1 – Vendita riservata agli abbonati 2019-20

La vendita aprirà alle 15;00 del 17 agosto e terminerà alle 23:59 del 20 agosto. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di 4 biglietti esclusivamente per altri abbonati e i biglietti non saranno trasferibili.

FASE 2 – Vendita riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero

La vendita aprirà alle 12:00 del 21 agosto e terminerà alle 23:59 del 24 agosto. Ogni abbonato alla carta potrà acquistare un massimo di 4 biglietti esclusivamente per altri possessori della carta e i biglietti non saranno trasferibili. A questa fase possono accedere anche gli abbonati

FASE 3 – Vendita libera

La vendita aprirà alle 12:00 del 23 agosto e rimarrà aperta fino alla data della partita. Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. A questa fase possono accedere anche abbonati e possessori della carta Cuore Rossonero.