Calciomercato, chi ha speso di più in Serie A? Milan sul podio

Sky Sport ha stilato una interessante classifica sui club di Serie A che hanno speso di più in questa finestra di calciomercato. Il Milan è sul podio

Si appresta a concludersi questa sessione estiva di calciomercato. È stato uno spazio di compravendite molto movimentato e in questi ultimi giorni se ne potranno vedere ancora delle belle. Interessante è comprendere quanto hanno speso i club di Serie A per rinforzarsi in vista della prossima stagione. A tal proposito, Sky Sport ha stilato la classifica delle squadre italiane che hanno speso più o meno soldi sul mercato sino ad oggi.

Leggi anche:

Se il Milan era considerato il club di Serie A che ha speso più denaro, adesso c’è stato un importante sorpasso. Infatti, sul podio figurano al terzo posto l’Atalanta con 47 milioni di euro spesi, al secondo appunto il Milan con 58,10 milioni spesi e infine comanda la classifica degli spendaccioni la Roma dei Friedkin. Con il colpo Tammy Abraham, i giallorossi hanno fatto un mercato d’acquisti per un totale di 97,75 milioni di euro spesi.

Per quanto riguarda le altre big del campionato italiano si distingue la Lazio al sedicesimo posto, che sino ad oggi è stata molto contenuta nelle spese (5,7 milioni di euro). Mentre Napoli e Juventus occupano rispettivamente il decimo e il nono posto della classifica (19 milioni e 20,5 milioni). Più vicina al podio è invece l’Inter di Zhang, al quarto posto con 31 milioni di euro spesi sino ad oggi.

Di seguito la classifica completa stilata da Sky Sport:

20) SALERNITANA: 800mila euro spesi 19) TORINO: 1,2 milioni spesi 18) EMPOLI: 2,3 milioni spesi