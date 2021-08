Calciomercato Milan, intrigo Coutinho | Proposto un clamoroso scambio

Il Barcellona vuole sbarazzarsi di Coutinho e l’ex Inter vuole lasciare la Catalogna. Sta prendendo corpo un’ipotesi abbastanza clamorosa.

Tra i giocatori in cerca di una nuova squadra c’è sicuramente Philippe Coutinho, che non rientra nel progetto del Barcellona ed è ritenuto cedibile. A frenare la sua partenza, però, sono i costi da sostenere per l’operazione.

Il club catalano spese circa 130 milioni di euro per comprare il brasiliano dal Liverpool, quindi non può regalarlo. Inoltre, va considerato l’ingaggio elevatissimo che percepisce. L’entourage del giocatore ha provato a proporlo anche in Italia, Milan compreso, ma non ci sono le condizioni per questo affare.

Leggi anche:

Coutinho all’Arsenal e Aubameyang al Barcellona?

Secondo quanto rivelato da Sky Sports, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Pierre Emerick Aubameyang e vorrebbe proporre all’Arsenal uno scambio proprio con Coutinho. Un affare che accontenterebbe tutti, visto che anche i Gunners vogliono vendere il proprio giocatore.

Coutinho ha già giocato in Premier League con la maglia del Liverpool e fece benissimo. Sarebbe certamente entusiasta di tornare a giocare nel campionato inglese, anche se la squadra di Mikel Arteta non disputa le coppe europee in questa stagione. L’ex Inter non può rischiare di rimanere a Barcellona, facendo probabilmente tribuna o comunque tanta panchina. Meglio accettare, eventualmente, un trasferimento a Londra.

Aubameyang, con un passato anche al Milan, non è più al centro del progetto dell’Arsenal. L’attaccante della nazionale gabonese spera di trovare una nuova sistemazione entro la fine di questa finestra del calciomercato. Barcellona sarebbe una destinazione gradita.