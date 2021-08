Dalla Spagna: “Attende il Milan” | Nome a sorpresa per il centrocampo!

Dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione sorprendente riguardante il centrocampo del Milan. Un giocatore sta aspettando la chiamata di Maldini.

Le ultime settimane del calciomercato estivo potrebbe riservare delle sorprese. Il Milan è tra le squadre dalle quali ci si attendono diversi colpi in entrata.

Per Alessandro Florenzi dalla Roma è praticamente fatta, mentre è in fase abbastanza avanzata la trattativa per Yacine Adli del Bordeaux. A Stefano Pioli servono rinforzi di qualità per disputare un’altra stagione di alto livello che prevedrà anche il ritorno in Champions League.

Leggi anche:

Pjanic attende Juventus e Milan: news di calciomercato dalla Spagna

Il giornalista spagnolo Gerard Romero di Esports RAC1 tramite Twitter ha fatto una rivelazione interessante. Infatti, Miralem Pjanic non starebbe aspettando solamente la Juventus. Anche il Milan viene indicato come destinazione possibile del centrocampista bosniaco.

In Italia la Juventus viene data come grande favorita, visto che il giocatore ha già giocato a Torino e ha buoni rapporti con Massimiliano Allegri. Probabile l’assalto nei prossimi giorni, dopo che i bianconeri avranno finalizzato l’operazione con il Sassuolo per Manuel Locatelli.

Più complicato un trasferimento di Pjanic al Milan, che vuole mantenere il tetto ingaggi dentro certi parametri e ciò non sembra compatibile con l’eventuale arrivo dell’ex Roma. Sarebbe sicuramente un ottimo innesto per il centrocampo, però oggi non ci sentiamo particolarmente possibilisti su questa pista di mercato.

Vero che il Barcellona è disposto a sbarazzarsene, ma i 7,5 milioni di euro netti di stipendio sono un ostacolo per molte società. La stessa Juve, preferirebbe prima vendere qualcuno per liberare il monte ingaggi e solo in seguito fare un tentativo concreto per il 31enne bosniaco.