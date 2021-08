Calciomercato Milan, lascia l’Italia | Affare da 70 milioni!

Probabile addio alla Serie A da parte di uno dei giovani più promettenti, diretto verso la Spagna dopo la grande offerta arrivata nelle scorse ore.

Un altro talento potrebbe presto lasciare la Serie A. Dusan Vlahovic sembra vicino al trasferimento all’Atletico Madrid.

Il Corriere dello Sport riferisce che la Fiorentina e i Colchoneros hanno trovato l’accordo per circa 70 milioni di euro. Negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata della trattativa. Dai contatti tra l’agente Darko Ristic e il club spagnolo si è passati alla formulazione di una vera e propria offerta alla Viola. Adesso deve essere Rocco Commisso a prendere la decisione definitiva.

Calciomercato, Vlahovic verso l’Atletico Madrid

Difficile per Commisso dire no a 70 milioni, una cifra che consentirebbe di mettere a bilancio una maxi plusvalenza. Anche se il patron della Fiorentina avrebbe voluto tenere Vlahovic e rinnovargli il contratto, probabilmente alla fine sarà costretto a cederlo. L’offerta dell’Atletico Madrid è di quelle irrinunciabili e sarebbe un problema trattenere un giocatore contro la sua volontà.

Il centravanti serbo in questi mesi è stato accostato anche a Milan, Juventus e Inter ma non ci sono state proposte concrete. Troppo costoso il cartellino per pensare di farsi avanti. Si è parlato anche di Tottenham, che in caso di cessione di Harry Kane al Manchester City avrebbe bisogno di un altro attaccante. La trattativa con i Citizens non sta ancora decollando e l’inserimento dell’Atletico Madrid potrebbe beffare gli Spurs.

Sicuramente un peccato per la Serie A perdere un altro talento, ma a livello economico le big del nostro campionato non può reggere il confronto con altre. È un momento nel quale dover prestare massima attenzione ai bilanci, visto che causa Covid-19 ci sono stati molti meno introiti. Non che all’estero siano mancate delle problematiche legate alla pandemia, ma evidentemente ci sono società con maggiore margine di spesa e che possono permettersi certi investimenti.

L’Atletico Madrid in Italia ha già pescato Rodrigo de Paul in questa sessione estiva del calciomercato. Anche lui veniva accostato al Milan, ma i Colchoneros con un’offerta da 35 milioni lo hanno strappato all’Udinese. I rossoneri non potevano avvicinarsi a tale proposta e pertanto non sono potuti arrivare a un trequartista che avrebbe probabilmente ben sostituito Hakan Calhanoglu.