Pellegatti suggerisce il trequartista al Milan: “Può essere quello giusto”

Pellegatti indica colui che potrebbe essere il trequartista adatto al Milan, ancora alla ricerca del sostituto di Calhanoglu, passato all’Inter.

Tutti si attendono un buon colpo dal Milan nel ruolo di trequartista. Circolano tanti nomi, ma per adesso nessuna trattativa sembra vicina alla conclusione.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Yacine Adli, che al Bordeaux gioca in tale posizione ma che nelle idee rossonere pare essere considerato più come centrocampista. Dovrebbe essere un altro il fantasista che arriverà a Milanello per giocarsi il posto con Brahim Diaz.

Calciomercato Milan, Pellegatti consiglia Rafinha

Carlo Pellegatti nel suo consueto video su YouTube fa il nome di Rafinha come opzione percorribile per la trequarti del Milan: «Spero sia il nome giusto. Non ho conferme, ma ci sono tanti elementi che mi fanno pensare che possa essere il nome più caldo. Non ho certezze, nel corso della giornata effettuerò altre verifiche. È straniero, può giocare in due ruoli, spesa sostenibile. Per 5 milioni puoi averlo dal PSG, è in esubero e volendo si può avere pure in prestito. Ha esperienza internazionale, ha recuperato dalla rottura del legamento nel novembre 2018. È un giocatore pronto, ha 28 anni e potrebbe giocare già con la Sampdoria. Sicuramente farebbe salire la qualità della squadra».

Rafinha, fratello di Thiago Alcantara del Liverpool, può lasciare il Paris Saint Germain in questa finestra estiva del calciomercato. Mauricio Pochettino non si opporrebbe alla sua cessione e il PSG ha anche bisogno di vendere qualcuno dopo i grandi investimenti fatti sugli ingaggi di alcuni rinforzi.

Il brasiliano con passaporto spagnolo ha già avuto un’esperienza in Italia con la maglia dell’Inter. Arrivò nel gennaio 2018 a Milano e diede un buon contributo alla squadra allora allenata da Luciano Spalletti. Vedremo se sarà destinato a passare sull’altra sponda del Naviglio adesso. Sicuramente Rafinha può essere un’occasione di questo finale di calciomercato. Non ci sono ancora conferme sull’interesse del Milan, ma non è una pista da escludere.