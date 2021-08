Dalla Germania – Rifiutata la prima offerta del Milan per il centrocampista

Secondo quanto riferito da SkySportDE, la prima offerta dei rossoneri è stata già rispedita al mittente.

A poco meno di due settimane dalla fine del mercato gli obiettivi della dirigenza rossonera in entrata sono ormai noti, Maldini e Massara stanno incontrando qualche difficoltà per chiudere gli ultimi colpi e completare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli, ma negli ultimi giorni qualcosa si muoverà sicuramente.

Per quanto riguarda il centrocampo però dalla Germania fanno sapere di un primo intoppo per quanto riguarda la trattativa per uno degli obiettivi del Diavolo. Non si prospetta un’operazione facile, come sembra da queste battute iniziali, quella che porterebbe al venticinquenne austriaco.

Secondo quanto riportato da SkySportDE, che sarebbe il corrispettivo tedesco del nostro Sky Sport, l’Hoffenheim avrebbe rifiutato la prima offerta dei rossoneri per Florian Grillitsch. Il centrocampista austriaco, protagonista a Euro 2020 con la propria nazionale, rappresenta uno dei principale obiettivi del Milan per rinforzare il centrocampo, che nelle prime settimane di campionato sarà orfano di Franck Kessie.

Grillitsch è in scadenza nel 2022 e viene valutato dal club della Bundesliga circa 10 milioni di euro. in alternativa Maldini ha sul taccuino anche i nomi di Yacine Adli e di Bakayoko, opzione sempre valida anche se la concorrenza è folta. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi e su chi punterà il Diavolo per rinforzarsi in mezzo al campo.