Zenga: “Il Psg bella sfida per Donnarumma. Maignan ora dovrà far bene in una big”

L’ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Maignan e Donnarumma.

Walter Zenga ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale si è soffermato sui vari portieri che saranno protagonisti in Serie A, tra cui ovviamente il nuovo estremo difensore del Milan, Mike Maignan: “E’ un buonissimo portiere, l’anno scorso è stato davvero bravo. Adesso avrà il compito di giocare in una grande squadra e fare un paio di interventi a partita che danno sostanza al suo lavoro e a quello della squadra”.

L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale ha anche espresso un parere sulla scelta di Donnarumma: “Donnarumma? Si è messo in discussione. Certo al Milan non era nell’ultima squadra del mondo , ma quella del Psg è una bella sfida per lui. E la vincerà“.