Pellegatti è sicuro: “Bakayoko sarà il prossimo acquisto”. Le ultime su Adli

Carlo Pellegatti, noto giornalista dal cuore rossonero, ha parlato sul suo canale Youtube delle vicende di mercato rossonere

È il momento clou del calciomercato, specialmente in casa Milan. Si attende l’arrivo a Milan di Alessandro Florenzi, ma non finisce qui: ci sono altri movimenti in entrata previsti dalla dirigenza rossonera.

Sul taccuino di Maldini e Massara restano in primo piano i nomi di Bakayoko e Adli. Per il primo si tratterebbe di un ritorno con la maglia del diavolo, ed il giocatore sarebbe felice di giocare ancora in Italia. Per Adli la questione è più ardua, con il Bordeaux che non sembra voler abbassare il prezzo del suo cartellino.

Pellegatti: “Con Bakayoko uno dei centrocampi più forti d’Europa”

“Il prossimo acquisto del Milan sarà Bakayoko” esordisce così sul suo canale Youtube Carlo Pellegatti. “In questo momento Milan e Chelsea hanno trovato un terreno molto fertile per chiudere la trattativa”. Da capire le modalità del trasferimento: Bakayoko non può lasciare i Blues in prestito in quanto il suo contratto scade tra un anno. Si lavora perciò sulla formula dell’acquisto. “Con Bennacer, Kessie, Tonali e Bakayoko il Milan avrebbe uno dei centrocampi più forti d’Italia e d’Europa“, dice Pellegatti.

Questione Adli: “C’è già un accordo tra il giocatore ed il Milan”. Il problema, secondo il giornalista, sta nelle richieste economiche del Bordeaux, che chiede 10 milioni di euro: “Se i francesi dovessero andare incontro ai rossoneri, Adli sicuramente diventerà un nuovo calciatore del Milan“. Paragone forte quello fatto successivamente da Pellegatti: “Adli può essere il nuovo Boban. Il Milan lo prese che era un ragazzino, poi sappiamo tutti il giocatore che è diventato”.