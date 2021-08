Sky – Florenzi al Milan, ci siamo: un ultimo dettaglio da sistemare

Il terzino destro è vicino a vestire la maglia del Milan anche se la trattativa ha incontrato degli intoppi. Le ultime da Sky Sport

Un’attesa snervante quella provata dai tifosi rossoneri, che ancora aspettano l’arrivo di Alessandro Florenzi al Milan. Più volte, in questi giorni, le fonti maggiormente rinomate hanno affermato che il terzino destro fosse ormai praticamente un nuovo rossonero. Ma in realtà, alcuni fattori hanno ritardato il definitivo chiudersi della trattativa tra Milan e Roma.

Leggi anche:

Molti si staranno chiedendo, se alla fine, Florenzi arriverà davvero in rossonero, e da Sky Sport ci arrivano notizie rassicuranti. Come ribadito nelle scorse ore, l’accordo su cifre e formula è ormai stata pattuita tra i due club: 1 milione di euro per il prestito oneroso, e 4,5 milioni di euro fissati per il diritto di riscatto in favore del Milan.

Cosa manca allora per l’arrivo di Alessandro Florenzi nel capoluogo lombardo? Secondo quanto raccontato da Sky Sport, rimane da risolvere un ultimo aspetto burocratico, dopodiché ci sarà l’ok definitivo per il trasferimento del laterale al Milan. Chissà se già nelle prossime ore non possa arrivare il totale lasciapassare a Florenzi per l’approdo a Milano e le consuete visite mediche da svolgere.

Stefano Pioli ha bisogno di accogliere il suo nuovo terzino destro per cominciare al meglio la stagione di Serie A.