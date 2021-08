Sportmediaset – Milan, restano due candidati per la trequarti

Sportmediaset, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sul mercato del Milan in ottica trequartisti. Rimangono due i candidati al ruolo

Il Milan sta facendo una corsa contro il tempo per riuscire a completare la sua rosa entro il 31 agosto. Mancano meno di due settimane alla chiusura del calciomercato, e la rosa di Pioli necessita ancora di alcuni elementi essenziali. Completato il reparto di difesa con il vicino arrivo di Alessandro Florenzi dalla Roma, mancano ancora il quarto centrocampista, l’esterno destro e il fatidico trequartista – poi è probabile che il Milan punti ad acquistare anche una terza punta giovane.

Ma trovare il sostituto di Hakan Calhanoglu è probabilmente l’obiettivo più importante del mercato rossonero. È chiaro che Brahim Diaz, da solo, non può affrontare ogni impegno. È necessario acquisire un giocatore più prestante dal punto di vista fisico e che vanti quell’esperienza in più.

In questi due mesi, i profili di trequartisti accostati al Milan sono stati davvero tantissimi. Dalle suggestioni James Rodriguez, Isco e Coutinho, a obiettivi più raggiungibili e funzionali al gioco di Stefano Pioli come Josip Ilicic, Nikola Vlasic e Hakim Ziyech. Di questi, ad oggi, il Milan continua a monitorarne essenzialmente due. È quello che riporta Sportmediaset nella sua edizione odierna.

Leggi anche:

Vlasic e Ziyech rimangono i profili seguiti dal Milan

Sportmediaset, in onda su Italia 1, ha fatto il punto sul mercato del Milan per quanto concerne il trequartista. Sono due i profili che Maldini e Massara continuano a monitorare, e che sperano di portare a Milanello entro la fine della sessione di calciomercato. Uno è Nikola Vlasic, il croato che rappresenterebbe il trequartista perfetto negli schemi di Pioli. E l’altro è Hakim Ziyech, il marocchino del Chelsea che è innanzitutto un esterno destro d’attacco, ma sa anche svolgere il ruolo di trequartista centrale.

Non è chiaro se l’acquisto di uno escluderebbe l’altro, dato che il Milan ha bisogno di rinforzi sia nel ruolo di trequartista che di esterno destro. Ad oggi, è certo che sia il CSKA Mosca che il Chelsea stanno facendo muro all’importante interesse del Milan. Se i rossoneri vorrebbero prelevare entrambi in prestito con diritto di riscatto, i due club in questione vorrebbero monetizzare subito dalla cessione.

Il CSKA sembra aver aperto all’ipotesi del prestito per Vlasic, ma con obbligo di riscatto. Le due trattative potrebbe sbloccarsi negli ultimissimi giorni di mercato, quando le volontà dei giocatori e la fretta di piazzare gli esuberi saranno più che decisive che mai.