Ex Milan – Musacchio ancora in Serie A: è vicino alla firma

Potrebbe essere ancora in Italia il futuro dell’ex rossonero Mateo Musacchio. Sulle sue tracce c’è un club di Serie A

Nelle ultime ore sembra forte l’interessamento di un club di A verso Mateo Musacchio. L’ex difensore del diavolo potrebbe dunque tornare in Italia dopo l’esperienza al Milan e la parentesi, non positiva, nella Lazio di Inzaghi.

Il 30enne argentino è al momento svincolato. I tifosi rossoneri lo conoscono bene, avendolo visto spesso al fianco di Romagnoli nelle precedenti stagioni.

Leggi anche:

Musacchio può firmare con la Salernitana

Secondo Tuttosport, ci sarebbero intensi contatti tra i campani ed il procuratore di Musacchio. Si tratterebbe di un clamoroso acquisto per una squadra, la Salernitana, appena approdata in Serie A.

Musacchio sarebbe la pedina che servirebbe a Castori per blindare la sua difesa. Al calciatore non dispiacerebbe la piazza granata, in quanto gli permetterebbe di rimettersi in gioco per il prosieguo della sua carriera.