Serie A, Transfermarkt svela i migliori undici: presenti tre rossoneri

Il sito calcistico ha svelato la top undici del massimo campionato italiano secondo i loro valori di mercato. Tre calciatori del Milan presenti.

Il sito Transfermarkt ha svelato la formazione dei calciatori più costosi della Serie A, basandosi ovviamente sui valori da loro stilati. L’Inter è la formazione con più elementi presenti: i nerazzurri son ben quattro. Subito dietro c’è il Milan con tre calciatori (Maignan, Theo Hernandez e Kessie). Il portiere ex Lille ha una valutazione di 25 milioni, il terzino di 50 e il centrocampista ivoriano di ben 55.

I rossoneri sono in numero maggiore rispetto anche alla Juventus. Anche Lazio e Napoli entrano nella squadra con un giocatore ciascuno. Questa top undici mostra la soprattutto la crescita di due calciatori come Theo Hernandez e Franck Kessie, che negli ultimi due anni si sono consacrati ai massimi livelli del calcio internazionale, e sono ora pronti a mettersi in mostra finalmente anche in Champions League.

Leggi anche:

La top 11 di Transfermarkt

Ecco la squadra dei migliori undici della Serie A attuale secondo i valori di mercato del sito, schierata con il 3-5-2 Maignan (25M); Bastoni (60 M), De Ligt (75 M), Skriniar (60 M); Chiesa (70 M), Kessie (55 M), Barella (65 M), Milinkovic Savic (70 M), Theo Hernandez (50 M); Osimhen (50 M), Lautaro (80 M).