Calciomercato Milan, anche un club di Premier su James Rodriguez

Il giornalista Ekrem Konur svela l’interesse degli inglesi per il colombiani. Ma arriva subito una smentita…

Il Milan sta portando a termine il suo ottimo mercato. In questa sessione estiva la dirigenza milanista ha operato molto bene, nonostante le dolorose partenze di Donnarumma e Calhanoglu. La rosa è stata rinforzata in tutti i reparti e oggi è stato il turno di Florenzi. Il terzino si è presentato ai tifosi e sarà già a disposizione per l’esordio di lunedì contro la Sampdoria.

Il Diavolo ha in canna anche i due colpi Tiemouè Bakayoko e Pietro Pellegri. Il francese andrebbe a rinforzare il centrocampo e il giovane centravanti completerebbe il reparto offensivo. Manca poi il famigerato trequartista che Maldini cerca da settimane. A questo proposito arrivano intanto alcune notizie che riguardano uno degli obiettivi del mercato rossonero. Si tratta di James Rodriguez, accostato spesso al Diavolo, che sarebbe finito nel mirino di un club di Premier League.

Il Newcastle su James

A riferirlo è il giornalista Ekrem Konur sul suo profilo Twitter. Il Newcastle si sarebbe mosso per il trequartista del Real su precisa richiesta dell’allenatore Steve Bruce. James non fa più parte dei piani dei Toffees e del tecnico spagnolo Rafa Benitez, e sta quindi cercando un club in cui rilanciarsi.

La smentita

E’ poi arrivata subito anche una smentita riguardo l’eventuale trattativa fra James e il Newcastle. Il giornalista colombiano Pipe Sierra ha infatti commentato con “Falso” il Tweet del collega.