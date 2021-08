Calhanoglu, debutto da urlo: gol e assist in Inter-Genoa dopo 15’

Il trequartista turco si è messo subito in bella mostra con la sua nuova squadra. Gol e assist in soli 15 minuti nella prima di campionato

Un inizio da incorniciare per l’ex Milan. Hakan Calhanoglu, con addosso i colori dei rivali interisti, è stato protagonista di un debutto da urlo. Il numero 20 nerazzurro, in soli 15 minuti, nella prima di campionato contro il Genoa, ha fornito l’assist dell’1-0 al compagno Milan Skriniar e dopo pochi minuti ha messo a segno il 2-0.

Leggi anche:

Un gol molto bello il suo. Da fuori area, Calhanoglu ha sferrato un magico destro sorprendendo il portiere avversario nell’angolino destro basso. Insomma, in questo momento i tanti tifosi interisti sono su di giri: c’erano molti scettici sulle ottime qualità del trequartista turco. Adesso, nessun dubbio sulla sua centralità negli schemi di Simone Inzaghi.

Contrariamente, i tifosi rossoneri non possono far altro che provare una rabbia spropositata nei confronti di colui che ha lasciato l’AC Milan a parametro zero, senza alcuna riconoscenza, e rinforzando la diretta rivale cittadina.