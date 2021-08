Calciomercato Milan, l’attaccante è vicino: indizio chiarissimo!

L’attacnte non prenderà parte alla sfida dei monegaschi valida per la terza giornata. Kovac non lo ha infatti convocato.

Il mercato del Milan si contorna di notizie positive. Dopo l’ufficialità di Florenzi si avvicina anche il nuovo attaccante, che farà da spalla ai più esperti Ibrahimovic e Giroud. Un altro indizio che fa ben sperare arriva direttamente dalla Francia, più precisamente dal campo. Alle 17 è in programma la sfida fra Monaco e Lens, valida per la terza giornata della Ligue 1. Tra i convocati dell’allenatore dei monegaschi Niko Kovac non figura il giovane attaccante italiano Pietro Pellegri.

La trattativa con il Milan è a buon punto e il classe 2001 è sempre più vicino a vestire la maglia rossonero. Maldini dovrebbe aver trovato l’accordo per un prestito a un milione di euro e diritto di riscatto a otto milioni. Ci sono anche una serie di obiettivi in termini di presenze e gol che possono far diventare obbligatorio il riscatto del cartellino.

Per sbloccare questa formula di trasferimento è però necessario che l’attaccante, in scadenza nel 2022, rinnovi con il club francese. L’assenza del ventenne dai convocati del match è un’altra notizia che va in questa direzione. Vedremo se nei prossimi giorni il Diavolo farà il passo decisivo e chiuderà.