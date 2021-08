Atalanta, in arrivo l’esterno dal Chelsea: sfuma l’idea Conti?

Secondo quanto riportato dal noto giornalista di Sky Sport, Zappacosta è indirizzato verso l’Atalanta. E ora che succede con Conti?

Zappacosta verso l’Atalanta: è questa l’ultim’ora riportata sul suo profilo Twitter da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport. L’acquisto avverrebbe a titolo definitivo: ecco perché sarebbe stata battuta la concorrenza della Fiorentina.

Questo allontanerebbe Andrea Conti, attuale terzino del Milan, dal ritorno in maglia nerazzurra. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile nuovo capitolo in terra bergamasca per il difensore rossonero. Le cose cambierebbero se dovesse arrivare nelle prossime l’ufficialità di Zappacosta alla corte di Gasperini.

Leggi anche:

Conti, adesso resti o vai via?

Complici anche diversi ed importanti infortuni, l’acquisto di Conti non è stato proprio azzeccato da parte della vecchia dirigenza rossonera. Il calciatore, lo scorso anno in prestito al Parma, ha comunque sempre rispettato la maglia del diavolo e l’ha onorata ogni volta che è sceso in campo a San Siro.

Ma l’avventura di Andrea con la maglia del Milan sembra ormai giunta al capolinea. Pioli, sulla fascia destra, ha a disposizione diversi giocatori di cui proprio non può fare a meno come Calabria, Saelemaekers ed il nuovo acquisto Alessandro Florenzi. Imbarazzo della scelta per il tecnico emiliano dunque, e poco spazio a disposizione per Conti.

L’esperienza rossonera del laterale destro, così come quella di Samuel Castillejo, è ormai quasi del tutto terminata. Si attende di capire ora se per i due calciatori arriveranno offerte congrue con quelle che sono le richieste economiche di Maldini e Massara.