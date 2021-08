La rivelazione del giornalista: “Forte interesse del Milan”

Secondo il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini sarebbe forte l’interesse del Milan per un esterno campione d’Europa con l’Italia

Forte interesse – secondo quanto riportato sul profilo Twitter del giornalista Niccolò Ceccarini – per un esterno mancino seguito dal Milan. Il calciatore è ormai scontento di rimanere nella sua attuale squadra: agente e società stanno cercando di capire il da farsi.

Per questo il Milan, scatenato in questa sessione estiva di mercato, non ha perso tempo e ha già intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Fiorentina: si attendono aggiornamenti.

Milan, interesse forte per Domenico Berardi del Sassuolo

Il calciatore in questione è Mimmo Berardi. Per il campione d’Europa in carica la pista rossonera sarebbe ben gradita ma come accennato prima, secondo Ceccarini, su di lui ci sarebbe anche la Fiorentina.

“Per Berardi interesse forte di Milan e Fiorentina”, spiega il giornalista. Non sarebbero però al momento pervenute offerte al Sassuolo: “Al momento nessuna offerta ufficiale”.

Berardi al Milan, affare fattibile?

Non si può negare che l’arrivo di Berardi farebbe comodo alla squadra di Pioli. Il calciatore ha già espresso alla società neroverde del Sassuolo la sua volontà di lasciare il club che gli permetterebbe di fare, una volta per tutte, il salto di qualità.

Anche Carnevali, nel prepartita della gara di ieri contro il Verona, è stato chiaro: “Berardi ha chiesto la cessione”. Parole che non lasciano alcun dubbio.

Resta da capire la possibile modalità di trasferimento. Il Sassuolo non ha alcuna intenzione di regalare a nessuno il giocatore, ma allo stesso tempo non vuole arrivare allo scontro con lo stesso Berardi. In questa fase di mercato è difficile pensare che qualcuno sia disposto ad offrire 40 milioni di euro per il suo cartellino, che è l’effettivo valore di mercato. Per questa ragione i neroverdi potrebbero anche accettare offerte inferiori ai 30 milioni.

Il Milan ci pensa seriamente, Berardi gradirebbe e sarebbe sicuramente un acquisto di spessore per i rossoneri: vedremo se Maldini e Massara riusciranno a portarsi a casa il giocatore italiano.