Pellegri al Milan, è fatta! Le cifre dell’affare

Affare praticamente chiuso. La dirigenza monegasca ha dato l’ok per un prestito oneroso con diritto di riscatto a sei milioni.

Il Milan è praticamente ad un passo dall’ennesimo colpo di questa importante sessione estiva di mercato. La dirigenza rossonera sta mettendo a segno un altro acquisto per rinforzare il reparto offensivo, in attesa del famigerato colpo sulla trequarti per sostituire Hakan Calhanoglu. Pietro Pellegri potrebbe diventare a breve un calciatore del Milan. L’affare è praticamente chiuso e in queste ore si aspetta l’ufficialità.

Leggi anche:

A riferirlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo profilo Twitter ha reso noti tutti i dettagli dell’affare. “Accordo totale per un prestito con opzione per il riscatto. Il via libera è arrivato dalla dirigenza del Monaco“. Siamo quindi vicinissimi alla chiusura dell’affare.

Pietro Pellegri to AC Milan, done deal and here-we-go! Total agreement completed on loan with buy option, green light just arrived from AS Monaco board. 🇮🇹🔴 #ACMilan

Medical soon. €1m loan fee. €6m option to buy [could become obligation under certain conditions]. €1m add on.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021