Calciomercato Milan, colpo Adli: affare possibile ad una condizione

Il Milan non molla la pista Adli, nonostante il probabile ritorno di Bakayoko. Ecco cosa serve affinché il gioiellino del Bordeaux possa approdare in rossonero

Il Milan continua ad essere una delle società più attive sul mercato. Florenzi è già sbarcato in città, per Bakayoko si lavora sulla formula dell’operazione mentre si continua a seguire anche il giovane Pellegri.

Tutte operazioni importanti e che apportano maggior qualità alla rosa di Stefano Pioli. Resta da trovare un sostituto di Calhanoglu, un trequartista che possa alternarsi con Brahim durante il corso della stagione.

Milan, Adli può arrivare solo se…

Uno dei nomi più caldi delle ultime settimane, seppur ci sia stato qualche passo indietro, resta quello di Yacine Adli. Il giovane talento francese ha già un accordo con la società rossonera e sarebbe felicissimo di vestire la maglia del Milan.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il Bordeaux chiede 10 milioni di euro per il suo cartellino: una cifra che Maldini e Massara, in questo momento, non possono spendere. Per questo il centrocampista potrà esaudire il suo sogno solo se la società francese dovesse decidere di abbassare il suo prezzo. Un’operazione, dunque, che potrebbe anche sbloccarsi nelle ultime ore di mercato.