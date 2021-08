Mandzukic segue Allegri: in tribuna per Udinese-Juve

Mario Mandzukic, al Milan la scorsa stagione, è stato immortalato alla Dacia Arena durante il match Udinese-Juventus.

Alla Dacia Arena di Udine si sta giocando la prima giornata della nuova stagione di Serie A tra Udinese e Juventus. Si tratta anche della prima gara della seconda era di Massimiliano Allegri alla guida della Vecchia Signora.

La Juve è partita con Cristiano Ronaldo in panchina: la motivazione sarebbe che il portoghese non vuole rischiare infortuni prima della fine del calciomercato. Dybala invece è partito titolare.

Udinese-Juve, in tribuna un ospite speciale

Immortalato sugli spalti della Dacia Arena una vecchia conoscenza dell’ambiente juventino: stiamo parlando di Mario Mandzukic. Il croato, che nella scorsa stagione ha vestito da dicembre la maglia del Milan (ha disputato, a dir la verità, davvero poche partite a causa di vari infortuni), è stato visto in tribuna e la notizia è già spopolata sul web.

Semplice curiosità la sua? O un po’ di nostalgia? Mandzukic è diventato un simbolo per la Juventus, con i tifosi bianconeri che lo hanno rispettato anche dopo che l’attaccante aveva scelto il Milan l’anno scorso. Marione, nel suo trascorso in Piemonte, era stato uno degli uomini chiave della squadra di Allegri con il quale ha conservato uno splendido rapporto. La sua presenza in Friuli potrebbe essere legata proprio al ritorno in panchina del mister.