Milan, nuova pretendente per Conti: il terzino torna a casa?

Andrea Conti lascerà il Milan sicuramente entro fine agosto. Spunta un’altra ipotesi a sorpresa per il suo futuro.

Obiettivi in entrata ed in uscita per il Milan in questo finale di sessione estiva di calciomercato. Oltre ai giocatori ancora da ingaggiare, i rossoneri sperano sempre di sfoltire ancora la rosa da quegli esuberi rimasti che hanno poco a che fare col progetto tecnico.

Uno di questi è il terzino Andrea Conti, già considerato fuori rosa. L’esterno destro, rientrato dal prestito al Parma, è stato escluso da mister Stefano Pioli dalle ultime amichevoli disputate. Un chiaro segnale, confermato anche dall’acquisto di Alessandro Florenzi che toglie ogni residua possibilità di rendersi utile.

Sulle tracce di Conti vi sono alcuni club di Serie A, pronti a prenderlo in prestito. Su tutti Cagliari e Genoa, interessatisi nelle ultime settimane. Ma come riportato da Gianlucadimarzio.com spunterebbe anche una nuova pretendente a sorpresa.

L’Atalanta pensa a Conti come vice-Hateboer

La novità si chiama Atalanta. Il club bergamasco, che ieri ha esordito in campionato battendo il Torino in extremis, sarebbe interessato a prendere Conti dal Milan. Per il terzino classe ’94 sarebbe una sorta di ritorno a casa, visto che è cresciuto calcisticamente proprio con la maglia nerazzurra.

L’idea della formazione di Gasperini è quella di ingaggiare un laterale destro che possa rappresentare un’alternativa all’infortunato Hans Hateboer, che si è operato e ne avrà per almeno 2-3 mesi. Dopo aver visto sfumare l’opzione Zappacosta (vicino alla Fiorentina), l’Atalanta starebbe virando su Conti.

Il Milan è disposto ad ascoltare la proposta degli orobici, pur di togliersi di mezzo l’ingaggio di Conti. Il calciatore nell’estate 2017 si trasferì dall’Atalanta ai rossoneri per 24 milioni di euro, ma purtroppo non è mai riuscito a convincere il suo club. Colpa soprattutto dei numerosi infortuni subiti negli ultimi anni.