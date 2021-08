Calciomercato Milan, concorrenza della Juventus per un giovane talento

Il Milan deve prestare attenzione anche alla Juventus nella corsa a un giovanissimo calciatore da tempo nel mirino della dirigenza rossonera.

La sessione estiva del calciomercato è alle battute finali e il Milan ha ancora diverse operazioni da fare. Alcune sono molto importanti per rinforzare la squadra, altre sono più di contorno e prospettiva.

Tra gli affari secondari che la società rossonera potrebbe concretizzare c’è l’arrivo di Chaka Traoré, esterno offensivo classe 2004 che milita nel Parma. Da molte settimane è noto l’interesse milanista per il giovane talento ivoriano, che sembrava a un passo dal Club Brugge e che invece è ancora in Emilia. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ancora la possibilità di assicurarselo.

Leggi anche:

Mercato Milan, anche la Juventus su Traoré

Il Milan è in agguato su Traoré e potrebbe sferrare un nuovo assalto per ingaggiarlo, ma deve guardarsi dalla concorrenza. Stando a quanto rivelato da SerieBNews.com, anche la Juventus si sarebbe inserita sul talento del Parma.

I bianconeri, per battere il Milan e le altre pretendenti, è pronta ad avanzare a breve un’offerta al giocatore e al club emiliano. Non sono ancora emerse le cifre, però la Juve sta concretamente pensando ad assicurarsi il giovane ivoriano. L’ultima settimana di agosto può essere quella propizia per finalizzare l’operazione.

Da ricordare che Traoré ha fatto il proprio debutto in Serie A il 10 aprile 2021 proprio contro il Milan allo stadio Ennio Tardini. È stato il primo calciatore classe 2004 a esordire nel campionato italiano, nel quale potrebbe rimanere.

L’ivoriano ha rifiutato di rinnovare con il Parma e vuole cambiare squadra. Per comprare il cartellino potrebbe bastare un milione di euro. Vedremo chi si assicurerà l’esterno offensivo 16enne.