Milan, caccia al rinforzo offensivo: è sfida a due

Caccia al rinforzo sulla trequarti per il Milan. Le ultime due idee portano a Sarabia del Psg e Corona del Porto. Ecco come possono andare in porto i due affari

Il calciomercato del Milan non è chiaramente ancora chiuso. Dopo l’acquisto di Alessandro Florenzi, si dovrebbe procedere alla definizione dei tesseramenti, in prestito con diritto di riscatto, di Pellegri e Bakayoko.

Per l’attaccante italiano è ormai tutto definito e si attendono solo le visite mediche; per il centrocampista, invece, c’è l’accordo con l’entourage ma manca ancora qualche dettaglio con il Chelsea. Entrambi i calciatori – salvo clamorosi colpi di scena – saranno a disposizione di mister Pioli per il match casalingo contro il Cagliari.

Leggi anche:

Corona o Sarabia

C’è da attendere, invece, per il rinforzo sulla trequarti. I nomi circolati in queste settimane sono davvero tanti ma Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno, ancora, effettuato l’affondo decisivo.

E’ stata l’estate di James Rodriguez ma anche di Isco e Josip Ilicic. I tre profili sono stati accostati al Milan con insistenza al pari di Vlasic. Il croato è un’idea ancora concreta ma serve che il CSKA Mosca abbassi le pretese sul prestito. Non è detto che ciò accada.

Il tempo stringe e La Gazzetta dello Sport, conferma che sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbero anche altri due nomi, quello di Jesus Corona e Pablo Sarabia.

Il 28enne messicano del Porto ha una valutazione sui 20 milioni di euro e il contratto in scadenza fra un anno potrebbe spingere il club portoghese a cederlo. Il Milan non andrebbe oltre la metà e dunque l’intesa appare lontana ma negli ultimi giorni di calciomercato può davvero succedere di tutto.

Più facile arrivare, invece, allo spagnolo del Paris Saint-Germain. Il contratto è ancora lungo (scadenza 30 giugno 2024) ma gli ultimi acquisti faraonici potrebbero spingere ai margini il calciatore che può davvero lasciare la Capitale francese.

E’ facile pensare che il Psg possa aprire ad una soluzione in prestito ma anche in questo caso c’è un ostacolo, l’ingaggio. Sarabia percepisce, infatti, uno stipendio importante, ben 4 milioni netti a stagione.