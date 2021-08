Bernardo Silva, il Manchester City attende offerte: le ultime

Il Manchester City sta aspettando offerte concrete per il portoghese: questa la notizia riportata dal giornalista Fabrizio Romano

“Il Manchester City sta aspettando nuove offerte per Bernardo Silva nei prossimi giorni” comincia così il Tweet del famoso giornalista Fabrizio Romano. Questo lascia presagire che il portoghese potrebbe lasciare il club in questa sessione di mercato.

Nel post si legge anche che nessun club ha finora formulato un’offerta concreta alla società inglese per assicurarsi le prestazioni del giocatore: “Non c’è però alcun accordo ancora con nessun club”.

Manchester City are waiting for new bids for Bernardo Silva in the next days – no agreement with any club yet. Aymeric Laporte was offered to Spurs in Kane deal two months ago but no agreement – Juventus are not interested in signing him. 🔵 #MCFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021