Calciomercato Milan, intesa vicina: conto alla rovescia per l’annuncio!

Secondo Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, per il centrocampista francese mancherebbe soltanto l’annuncio.

Poco più di una settimana alla conclusione del mercato e il Milan sta lavorando per chiudere gli ultimi colpi in entrata. Maldini è intenzionato a regalare a Pioli una rosa completa e in grado di affrontare al meglio tutte le competizioni. Dopo la chiusura di Florenzi e Pellegri è nell’aria un’altra ufficialità, questa volta per quanto riguarda il centrocampo.

La dirigenza rossonera sa bene che in mezzo al campo serve almeno un rinforzo. Il reparto va rimpolpato anche in vista del fatto che a gennaio Bennacer e Kessie dovrebbero partire per la Coppa d’Africa. Inoltre l’ivoriano non rientrerà dall’infortunio prima di metà settembre. Per questi motivi è atteso a breve un nuovo innesto, per il quale si vocifera che siamo ai dettagli.

Si attende l’annuncio per Bakayoko

I rossoneri hanno ormai deciso e proveranno a chiudere per Bakayoko. Lo conferma il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, che sul proprio account Twitter scrive “Avanti tutta per Bakayoko”. Laudisa parla di aria di intesa per un prestito fra il Diavolo e il club londinese per un prestito.

Le parti dovrebbero essere molto vicine e si attende solamente l’annuncio per il ritorno del centrocampista francese a Milano dopo la prima parentesi in rossonero della stagione 2018-2019. Il classe 1994 dovrebbe prima rinnovare con i Blues, dopodiché potrà accasarsi al Diavolo anche a titolo contemporaneo. La volontà del giocatore, che ha preferito il Milan alle destinazioni della Ligue 1, sta risultando decisiva.