Milan, ultimi tre colpi: conferme sul trequartista

Tra campo e mercato. Il Milan riparte col piede giusto, adesso testa al Cagliari e agli ultimi acquisti. I tifosi, così come Stefano Pioli, sono in attesa dell’acquisto di un nuovo calciatore che possa rafforzare la trequarti

Il Milan di Stefano Pioli inizia col piede giusto. I rossoneri conquistano tre punti pesanti al Marassi di Genova, battendo la Sampdoria per 1 a 0, con gol di Brahim Diaz. Il Diavolo, dunque, vince all’esordio e tiene il passo di Inter, Roma, Lazio, Napoli e Atalanta.

La testa adesso è subito al Cagliari ma allo stesso tempo al calciomercato. E’ ormai partito il conto alla rovescia: il Milan deve ultimare diversi acquisti per rendere la rosa ancora maggiormente competitiva.

Queste sono le ore di Pellegri, attaccante preso dal Monaco, sbarcato a Milano e pronto a svolgere le visite mediche. E’ il centravanti giovane, che Maldini e Massara avevano in programma da acquistare, da affiancare a Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.

Poi, con ogni probabilità, sarà la volta di Bakayoko. Il Milan sta stringendo con il Chelsea e l’accordo è davvero vicino. Si aspetta il via libera da Londra, per il ritorno del calciatore francese a Milanello, in prestito, con diritto di riscatto.

Leggi anche:

Attesa per il trequartista

Infine si cercherà di acquistare il tanto atteso uomo sulla trequarti, magari di piede mancino, che sappia giocare anche al centro, dietro la punta. Il sogno rimane Ziyech ma ormai sempre più irraggiungibile.

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, rilancia il nome di Jesus Corona. Il suo nome si legge – trova conferme e potrebbe essere gradito alla dirigenza. Serve che il Porto, proprietario del suo cartellino, abbassi le pretese economiche. Il 28enne messicano, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe davvero essere l’uomo giusto per Pioli ma attenzione – conclude il giornale – a piste fin qui non ancora emerse.