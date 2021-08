Sky – Rinnovo Kessie: “Il Milan non supererà certi limiti economici”

Il giornalista Luca Marchetti ha specificato alla trasmissione che i rossoneri non andranno oltre certi limiti economici

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato della questione legata al rinnovo di Kessie. Queste le parole dell’esperto di mercato in trasmissione: “C’è un limite economico al rinnovo di Kessie, che ha portato il Milan ad avere un determinato atteggiamento ad esempio nei confronti di Donnarumma. Chiaramente è possibile che non si raggiunga un accordo, ma il Milan è fiducioso di trovarlo perché la chiacchierata con Kessie è iniziata da molto tempo e il Milan ha aumentato la propria offerta nel corso di questi mesi”.

Marchetti ha poi aggiunto: “Il procuratore e lo stesso Kessie fanno in modo che si vada a guadagnare il più possibile. Le proposte economiche dei rossoneri fino ad ora non sono state soddisfacenti. Non credo ci sia una deadline, fino a che il giocatore rimane si può parlare. Bisogna capire quanto sia la richiesta del giocatore, ieri però Maldini ha fatto capire che oltre un certo limite il Milan per ragioni economiche non va”.