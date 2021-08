Conti ancora in Serie A: nuova possibile destinazione

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccherini, c’è una nuova pretendente per il terzino ex Atalanta.

Negli ultimi giorni di questa sessione estiva di mercato il Milan è chiamato anche a piazzare gli ultimi giocatori in uscita da Milanello. La dirigenza rossonera ha fatto fino ad ora un ottimo lavoro in entrata e adesso deve chiudere anche quelle operazioni in uscita che servono per sfoltire la rosa.

Un giocatore che è destinato a lasciare Milano è sicuramente Andrea Conti. Dopo i sei mesi in prestito al Parma con Roberto D’Aversa, l’esterno ex Atalanta è tornato momentaneamente in rossonero ma la sua cessione è ormai questione di giorni. Dopo quelli di Genoa e Sampdoria, nelle ultime ore si registra un interesse da un altro club di Serie A per il terzino.

Leggi anche:

Come riportato da Tuttomercatoweb, si è aggiunta un’altra pretendente al laterale destro in uscita dai rossoneri, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola sono alla ricerca di un giocatore in quel ruolo dopo la partenza di Lirola in direzione Marsiglia. La dirigenza seguiva con forza Davide Zappacosta ma sul giocatore ha irrotto l’Atalanta che lo ha portato a Bergamo nel giro di poche ore.

La pista conti non è la sola che sta seguendo la Fiorentina. Le alternative sono Munoz e Ferrer. Con l’arrivo di Florenzi e la permanenza di Kalulu, è chiaro che lo spazio per Andrea Conti al Milan non c’è più. Il classe 1994 è fuori dal progetto tecnico di Pioli ed è pronto ad una nuova esperienza