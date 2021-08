Messias, non solo Milan: oggi summit con un altro club

Il Milan sta seguendo concretamente la pista che porta a Junior Messias, ma si è inserita una nuova pretendente di Serie A nella corsa al giocatore

Nelle ultime ore impazza la notizia dell’interesse del Milan per Junior Messias, fantasista in forza al Crotone. Una pista, quella per il brasiliano, che poco convince i tanti tifosi rossoneri, preoccupati dall’età del giocatore e dalla poca esperienza accumulata. Effettivamente, Messias ha militato una sola stagione in Serie A e la conta come avventura più prestigiosa.

Ciò non toglie che le sue qualità sono indiscusse. Il brasiliano può rappresentare un buon innesto offensivo, capace di giocare sia da esterno a destra che da trequartista tra le linee. Ha buona capacità di sprint e dribbling, ma secondo le ultime indiscrezioni il Milan punterebbe su di lui soltanto se Samu Castillejo dovesse essere ceduto.

Come priorità il Milan ha l’intenzione di ingaggiare Jesus Corona dal Porto, anche se la trattativa è parecchio complicata. Per quanto riguarda Messias, il Crotone lo valuta 10 milioni di euro. Il giocatore non ha intenzione di passare un’altra stagione in Serie B ed è sicuro di cambiare squadra entro il 31 agosto. Il Milan non è l’unico interessato a lui, c’è un altro club di Serie A pronto all’assalto.

Messias, forte interesse del Torino: oggi summit tra le parti

Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è anche il nuovo Torino guidato da Ivan Juric sulle tracce di Junior Messias. I granata sono alla ricerca di un rinforzo offensivo e seguono il brasiliano classe ‘91 già da diverso tempo. Già nella giornata di oggi il club di Urbano Cairo incontrerà il Crotone per discutere dell’affare e capire se intavolare o meno una trattativa.

Una cosa è certa, la volontà del giocatore è quella di continuare a militare in Serie A e giocarsi le ultime carte della sua carriera. Anche il Milan dovrebbe presto andare a colloquio con la dirigenza del Crotone per discutere di Junior Messias. Le fonti più rinomate parlavano di un summit tra i rossoneri e i calabresi proprio nella giornata di oggi. Da capire se effettivamente il dialogo avverrà o il Milan ha intenzione di pazientare e aspettare la cessione di Samu Castillejo, su cui sembra esserci ancora l’interesse del Getafe.