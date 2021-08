Milan, sorteggio Champions League: quando ci sarà, data e orario

Per il Milan si avvicina un appuntamento atteso da sette anni, il sorteggio della fase a gironi di Champions League. In attesa dell’evento, ecco la data e l’orario della cerimonia

Agosto 2013. Dopo aver superato il Psv Eindhoven nel doppio confronto dei playoff, il Milan si qualifica alla fase a gironi di Champions League. Il 29 agosto 2013, al Grimaldi Forum di Montecarlo, i rossoneri partecipano al sorteggio e capitano nel girone con Barcellona, Ajax e Celtic. Nonostante quel Milan, all’epoca ancora allenato da Allegri, non fosse più la squadra ammirata negli anni precedenti, in pochi si sarebbero aspettati di rivedere i rossoneri nuovamente presenti al sorteggio dopo ben 8 anni.

Accadrà di nuovo, giovedì 26 agosto 2021 a Nyon nella cerimonia che avrà inizio alle ore 18 con il solito format e le tradizionali 4 urne che ospiteranno le 32 squadre qualificate precedentemente divise in fasce in base a ranking e coefficiente Uefa.

Leggi anche

Sorteggio Champions League, la “certezza” del Milan

Rispetto ai precedenti sorteggi di Champions, il Milan si troverà in una posizione insolita, ovvero nella quarta fascia a causa della lunga assenza dalla massima competizione continentale e degli scarsi risultati raggiunti nelle recenti edizioni di Europa League cui hanno partecipato i rossoneri.

In attesa della definizione finale delle 4 fasce con gli ultimi posti occupati dalle qualificate dei playoff, l’ulteriore certezza per il Milan è quella di capitare con almeno una (se non due) big del calcio europeo, ipotesi che renderebbe senz’altro più difficile l’obiettivo minimo nella competizione ovvero la qualificazione agli ottavi di finale.

Queste, le 4 fasce di Champions in attesa del completamento della fase playoff

FASCIA 1: Chelsea, Villarreal,Manchester City, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Inter, Lille, Sporting Lisbona

FASCIA 2: Manchester United, PSG, Real Madrid, Barcellona, Juventus, Liverpool, Borussia Dortmund, Siviglia

FASCIA 3: Lipsia, Atalanta, Porto, Ajax, Zenit San Pietroburgo

FASCIA 4: Milan, Wolfsburg

Ampia la copertura tv e streaming dell’evento che sarà trasmesso su Sky, Amazon Prime, Eurosport e Mediaset. Il countdown è agli sgoccioli. Dopo 8 anni di attesa, il Milan ritroverà la sua Champions, la casa per tanti anni dei trionfi e delle serate europee indimenticabile rossonere.