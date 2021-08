Bakayoko al Milan, ci siamo: il messaggio social non lascia spazio ai dubbi

Bakayoko lancia segnali chiari sui social. Il tempo di tornare al Milan sembra davvero vicino: due clessidre, sono più di un indizio. Il centrocampista ben presto dovrebbe tornare a vestire la maglia del Diavolo

Una lunghissima trattativa, che quest’anno avrà quasi certamente il lieto fine. Tiémoué Bakayoko si appresta a diventare un giocare del Milan, a brevissimo. Il calciatore e i rossoneri hanno un accordo ormai da tempo e in questi giorni si sono limati i dettagli con il Chelsea per arrivare a dama.

Bakayoko – salvo clamorosi colpi di scena – diventerà così un nuovo giocatore di Stefano Pioli nelle prossime ore, in prestito con diritto di riscatto. La cifra complessiva non dovrebbe superare i dieci milioni di euro se i rossoneri decidessero di mantenere in rosa il calciatore.

Questione di tempo

Nel frattempo, Bakayoko torna protagonista sui social, lanciando segnali inequivocabili: il francese ha pubblicato su Twitter due clessidre. Il tempo, ormai, è davvero scaduto: prestissimo il giocatore realizzerà il desiderio di tornare a indossare la maglia del Milan, squadra a cui è rimasto legato.

L’arrivo di Bakayoko, completerà il reparto di centrocampo. Pioli avrà quattro titolari per due posti, Franck Kessie, Ismael Bennacer, Sandro Tonali e appunto Bakayoko, più chiaramente Rade Krunic, il vero jolly del mister, pronto per ogni evenienza.

A questo punto Tommaso Pobega potrà fare le valigie. Per il giovane italiano, reduce da un’ottima annata allo Spezia, è pronta una nuova esperienza in prestito – prova questa che il Milan ci crede fortemente – con la maglia del Torino. Nelle mani di Juric, il calciatore potrà ancora crescere tanto e al meno questa la speranza di tutta la società rossonera