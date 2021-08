Messias, terminato l’incontro con il Torino: gli aggiornamenti

L’agente di Junior Messias e la dirigenza del Torino si sono incontrati questa mattina. L’incontro è appena terminato

Il Milan non molla la pista che porta a Junior Messias. L’esterno del Crotone ha disputato un’ottima stagione lo scorso anno in Calabria, ed ora è richiesto da diverse squadre. La società rossoblu ha chiaramente fatto capire che non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore e sta aspettando l’offerta giusta.

Il duo Maldini–Massara si sta concentrando molto sugli acquisti per la fase offensiva in questi ultimi giorni di calciomercato. Tra i vari nomi sul taccuino della dirigenza rossonera troviamo quelli di Adli, Corona, Faivre ed anche Junior Messias. Sul fantasista mancino, però, non c’è solo la società del diavolo.

Anche il Torino su Messias: le parti si sono incontrate

Secondo quanto riportato con un tweet da Alfredo Pedullà, sarebbe terminato da poco l’incontro tra le società di Torino e Crotone. La società granata è molto interessata a Messias e vorrebbe portarselo a casa nel più breve tempo possibile per impedire ad altre squadre di assicurarsi il giocatore.

Il Torino ha offerto questa mattina 7 milioni per il cartellino di Messias. Una cifra ritenuta troppo bassa dal Crotone, che ha rifiutato. Questa mossa fa capire che la società calabrese non vuole regalare il calciatore a nessuno ed anche il Milan è avvisato. Per acquistare Messias, serve qualcosa in più.