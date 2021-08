Champions League, sorteggio gironi: streaming gratis e diretta tv

Champions League, giovedì 26 agosto il sorteggio della fase a gironi. Ampia la copertura in diretta tv e in streaming. Le indicazioni su dove vederlo

Il grande giorno atteso da otto lunghissimi anni dai tifosi del Milan è arrivato. Oggi, giovedì 26 agosto, i rossoneri conosceranno gli avversari della fase a gironi di Champions League con il sorteggio in programma a Istanbul a partire dalle 18.

Era l’agosto del 2013 quando la pallina contenente il foglietto del Milan è stata estratta per l’ultima volta per i gironi di Champions. All’epoca i rossoneri pescarono Barcellona, Ajax e Celtic. Ora con la quarta fascia, c’è la certezza di affrontare almeno uno dei top club europei, numero che può aumentare in caso di sorteggio sfavorevole.

Il regolamento è quello consueto: un sorteggio lineare dalla prima alla quarta fascia con l’unico vincolo dell’impossibilità di avere due squadre appartenenti alla stessa nazione nello stesso girone. Con il Milan, presenti l’Inter, la Juventus e l’Atalanra.

Le possibili combinazioni sono molteplici. Queste le 4 fasce definitive, delineatisi con la conclusione dei playoff

FASCIA 1: Chelsea, Manchester City, Inter, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Lille, Sporting Lisbona, Villarreal

FASCIA 2: PSG, Juventus, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester United, Siviglia, Borussia Dortmund

FASCIA 3: Ajax, Lipsia, Porto, Atalanta, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Salisburgo, Shakthar Donetsk

FASCIA 4: Milan, Wolfsburg, Besiktas, Dinamo Kiev, Malmoe, Bruges, Young Boys, Sheriff Tiraspol

Champions League, dove vedere il sorteggio

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League 2021-22 sarà visibile su più canali a partire dalle ore 18. Su Sky diretta su Sky Sport 24 con ampio pre e post evento. Su Mediaset, diretta tv in chiaro su Canale 20 a partire dalle 17.40. Diretta anche su Amazon Prime Video sul quale, nel corso della stagione, sarà visibile una partita ogni mercoledì con un’italiana in campo nella fase a gironi.

Ampia anche la copertura streaming. Oltre a Prime Video, gli abbonati a Sky possono seguire il sorteggio Champions su SkyGo. Streaming gratuito e in chiaro su Canale 20 tramite l’app/sito Mediaset Infinity. Infine, per tutti, c’è anche un altro canale streaming fruibile gratuitamente direttamente sul sito ufficiale della Uefa con cronaca in inglese. Insomma, sarà davvero difficile perdersi un evento di grande fascino che il Milan e i tifosi rossoneri stanno attendendo da tanto, troppo, tempo.