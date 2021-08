Fidanzata Pellegri, è la figlia di un allenatore di Serie A

Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Milan. La sua fidanzata è Viktorija e ha un cognome molto pesante…

Tra papà Sinisa e Pietro Pellegri, c’è sicuramente tanto Milan nella vita di Viktorija. La grande di casa Mihjalovic, primogenita nata nel 1997 – due anni in più di Virginia classe 1999 – è infatti legata al neo attaccante rossonero, che fresco di firma sul contratto è sbarcato a Milano carico per questa nuova avventura. Più grande anche del fidanzato dunque, di ben 4 anni, visto che Pietro è un classe 2001. Precoce nell’esordio tra i grandi del calcio, con tanto di record per la doppietta più “giovane” della storia del campionato italiano a soli 16 anni e 184 giorni, e precoce in amore dunque.

Da qualche anno insieme alla figlia dell’allenatore del Bologna, i due non hanno mai “nascosto” il loro amore, anzi. Sono entrambi molto attivi sui social, dove spesso si mostrano insieme. Ma andiamo a conoscere la figlia di Sinisa, attualmente legata a Pellegri, che si è fatta conoscere al grande pubblico tra reality show e fashion blogging.

Viktorija Mihajlovic, chi è la fidanzata di Pellegri

Viktorija è la figlia di Sinisa e dell’ex soubrette Arianna Rapaccioni, e compagna di Pellgeri. Nata nel è nata a Roma il 19 febbraio 1997 quando il papà militava nella Sampdoria, è come detto la primogenita di 5 figli. Dopo il diploma, raggiunge Milano dove frequenta la scuola di Design Marangoni, anche se successivamente fa ritorno a Roma per iscriversi alla Facoltà di Psicologia. E’ particolarmente legata alla sorella Virginia, di due anni più piccola e anche lei fidanzata con un calciatore (Alessandro Vogliacco). Insieme a lei ha partecipato anche al reality show L’isola dei Famosi, un’esperienza molto dura, che ha però permesso alla giovane di mettersi in mostra anche in tv.

Inoltre è una famosa influencer, molto seguita su Instagram, dove vanta ben 143mila follower, e svolge a tempo pieno il mestiere di fashion blogger. Anche Pellegri non disdegna apparire sui social, e si mostra spesso in compagnia della fidanzata. Oltre ai post dei suoi allenamenti e delle sue partite, il profilo del neo acquisto del Milan è infatti pieno di scatti in compagnia di Viktorija. La relazione andrebbe avanti da circa un anno. La prima foto condivisa dalla influencer risale infatti allo scorso novembre, dunque al 2020. I due si sarebbero messi insieme dopo la fine della relazione tra la giovane e l’ex Mattia Marciano, avvenuta nel 2019.